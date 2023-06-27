Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Космос

Учені вперше виявили в космосі важливу молекулу для життя

27 Червня 2023, 20:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Космос
Джерело: Unsplash

Телескоп Джеймса Вебба допоміг ученим уперше виявити молекулу вуглецю в космосі. Знахідка розташована за 1 350 світлових років від Землі, заявили в NASA.

Сполука має назву метил-катіон, або CH3+ – її вперше зафіксували в туманності Оріона.

Знахідка інтригує вчених, оскільки вуглець є основою всього життя в нашому розумінні. У теорії це допоможе підказати вченим, на яких планетах і в яких куточках космосу можливе існування живих організмів.

Метил-катіон вдалося виявити в протопланетному диску, який обертається навколо червоної карликової зірки. Диски складаються з газу та пилу – по суті, це залишки після утворення світила. Саме тут і народжуються планети, які створюють цілі системи.

Вчені впевнені, що саме ультрафіолетові промені від сусідніх зірок вплинули на народження молекули вуглецю.

– Ультрафіолетове випромінювання може вплинути на хімічний склад протопланетного диска, і посприяти зародженню життя, – заявив автор дослідження Олів’є Берне.

NASA вивчає не тільки космос, а й Землю. Нещодавно агентство показало візуалізацію викидів вуглекислого газу (CO2) в атмосферу Землі протягом 2021 року. Як виявилося, найбільше викидів від копалин виявили в Китаї.

Читайте також:
СонцеУ NASA попередили людство про можливий інтернет-апокаліпсис: зникне на роки

Джерело
CNN
Теги
NASA Космос
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь