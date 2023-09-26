У ніч на 25 вересня в Харківській області можна було спостерігати полярне сяйво. Воно мало вигляд червоних стовпів.

Його зафіксував користувач форуму Київського клубу любителів астрономів Astropolis під ніком Rpm Rpm, опублікувавши фото. Чоловік повідомив, що знімок було зроблено в Богодухівському районі Харківської області, у селищі міського типу Коломак. Час фіксування явища – 25 вересня 2023-го 00:16 за Києвом.

– Візуально яскраве сяйво було видно за 20 хвилин до знімка. Ці дорогоцінні хвилини пішли на винесення штатива та одягання теплого одягу… У наш час на сполохи намагаюся не реагувати, але цього разу яскраве видовище оминути було неможливо, – поділився враженнями автор знімка.

Як пише Telegram-канал Небо сьогодні, причина полярного сяйва – геомагнітна буря, пов’язана з прибуттям викиду корональної маси, що стався на Сонці 20 вересня.

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До слова, це вже вдруге, коли у 2023 році жителі нашої країни могли побачити таке явище.

У квітні над Україною зафіксували північне сяйво. Тоді його могли споглядати жителі Київської, Чернігівської, Черкаської, Львівської областей, у Хмельницькому, на Івано-Франківщині, на півночі Рівненщини та Волині.