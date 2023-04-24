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Над Україною зафіксували північне сяйво – хто міг побачити незвичайне явище

24 Квітня 2023, 09:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Полярное сияние Украина

Над Україною зафіксували рідкісне для неї явище – північне сяйво. Кольорові спалахи в небі можна було побачити в неділю – 23 квітня.

Незвичайне явище в небі, що нагадує полярне, могли побачити жителі різних регіонів нашої країни, зокрема – Київської, Чернігівської, Черкаської, Львівської областей, у Хмельницькому, на Івано-Франківщині, на півночі Рівненщини та Волині.

Кадри з полярним сяйвом в Україні заполонили інтернет. Користувачі мережі почали ділитися тим, що їм вдалося зняти, ще б пак – адже це рідкісне явище для наших широт.

Незвичайне явище в небі може бути результатом сильного геомагнітного шторму, який за даними Space Weather Live відбувся 23 квітня.

Геомагнітна буря G4 (Kp=8) пов’язана з прибуттям викиду корональної маси, який стався на Сонці 21 квітня.

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полярне сяйво
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