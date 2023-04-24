Над Україною зафіксували рідкісне для неї явище – північне сяйво. Кольорові спалахи в небі можна було побачити в неділю – 23 квітня.

Незвичайне явище в небі, що нагадує полярне, могли побачити жителі різних регіонів нашої країни, зокрема – Київської, Чернігівської, Черкаської, Львівської областей, у Хмельницькому, на Івано-Франківщині, на півночі Рівненщини та Волині.

Кадри з полярним сяйвом в Україні заполонили інтернет. Користувачі мережі почали ділитися тим, що їм вдалося зняти, ще б пак – адже це рідкісне явище для наших широт.

Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише. Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS — Так люблю той Львів ???????? (@lviv1256) April 23, 2023

Незвичайне явище в небі може бути результатом сильного геомагнітного шторму, який за даними Space Weather Live відбувся 23 квітня. Severe G4 geomagnetic storm (Kp8)

Threshold Reached: 19:44 UTC

Follow live on https://t.co/Zkq26B89Y7 pic.twitter.com/jC7uShfe5d — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) April 23, 2023

Геомагнітна буря G4 (Kp=8) пов’язана з прибуттям викиду корональної маси, який стався на Сонці 21 квітня.