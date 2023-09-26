В ночь на 25 сентября в Харьковской области можно было наблюдать полярное сияние. Оно имело вид красных столбов.

Его зафиксировал пользователь форума Киевского клуба любителей астрономов Astropolis под ником Rpm Rpm, опубликовав фото. Мужчина сообщил, что снимок был сделан в Богодуховском районе Харьковской области, в поселке городского типа Коломак. Время фиксирования явления – 25 сентября 2023 00:16 по Киеву.

— Визуально яркое сияние было видно за 20 минут до снимка. Эти драгоценные минуты ушли на вынос штатива и одевания теплой одежды… В наше время на сполохи стараюсь не реагировать, но этот раз яркое зрелище обойти было невозможно, — поделился впечатлениями автор снимка.

Как пишет Telegram-канал Небо сьогодні, причина полярного сияния геомагнитная буря, связанная с прибытием выброса корональной массы, произошедшего на Солнце 20 сентября.

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К слову, это уже второй раз, когда в 2023 году жители нашей страны могли увидеть подобное явление.

В апреле над Украиной зафиксировали северное сияние. Тогда его могли лицезреть жители Киевской, Черниговской, Черкасской, Львовской областях, в Хмельницком, на Ивано-Франковщине, на севере Ровенщины и Волыни.