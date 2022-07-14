У популярній соцмережі Twitter стався масовий збій. Проблеми спостерігаються у багатьох країнах – несправно працюють як сайти, так і мобільні програми для Android та iOS.

Про збої повідомляється на сайті Downdetector. За даними сервісу, з перебоями зіткнулися жителі США, Канади, Великобританії, Європи та Японії.

Понад 60% користувачів не можуть повноцінно використовувати всі можливості з мобільних додатків, решта – з браузерної версії.

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У Twitter поки що не відреагували на проблему.

У сервісі вже довгий час не спостерігалися збої – увага до Twitter останні місяці була прикута після заяв Ілона Маска, який заявив про бажання придбання соцмережі.

Щоправда, домовитися про угоду в $44 млрд не вийшло – Маск відмовився від покупки Twitter, посилаючись на величезну кількість спам-ботів у сервісі. Мільярдер не влаштовує, що велика частина акаунтів не належить реальним людям. Тепер на главу до Tesla планують подати до суду, щоб довести угоду до кінця.

Twitter не припиняє покращувати свою роботу навіть на тлі скандалу з Маском – наприкінці травня сервіс тестував функцію Circle, за допомогою якої можна обмежувати доступ до своїх публікацій. Користувачі можуть додавати та видаляти друзів зі списку – аналогічна можливість давно є в Instagram.