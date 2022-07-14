Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

У Twitter стався масовий збій: проблеми у додатку та браузері

14 Липня 2022, 16:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
У Twitter стався масовий збій: проблеми у додатку та браузері
Джерело: Unsplash

У популярній соцмережі Twitter стався масовий збій. Проблеми спостерігаються у багатьох країнах – несправно працюють як сайти, так і мобільні програми для Android та iOS.

Про збої повідомляється на сайті Downdetector. За даними сервісу, з перебоями зіткнулися жителі США, Канади, Великобританії, Європи та Японії.

Понад 60% користувачів не можуть повноцінно використовувати всі можливості з мобільних додатків, решта – з браузерної версії.

Зараз дивляться

У Twitter поки що не відреагували на проблему.

У сервісі вже довгий час не спостерігалися збої – увага до Twitter останні місяці була прикута після заяв Ілона Маска, який заявив про бажання придбання соцмережі.

Щоправда, домовитися про угоду в $44 млрд не вийшло – Маск відмовився від покупки Twitter, посилаючись на величезну кількість спам-ботів у сервісі. Мільярдер не влаштовує, що велика частина акаунтів не належить реальним людям. Тепер на главу до Tesla планують подати до суду, щоб довести угоду до кінця.

Читайте також:
Илон МаскЮристи не допоможуть: Маска можуть змусити придбати Twitter за $44 млрд

Twitter не припиняє покращувати свою роботу навіть на тлі скандалу з Маском – наприкінці травня сервіс тестував функцію Circle, за допомогою якої можна обмежувати доступ до своїх публікацій. Користувачі можуть додавати та видаляти друзів зі списку – аналогічна можливість давно є в Instagram.

Теги
Twitter
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь