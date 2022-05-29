Соцмережа Twitter активно тестує функцію Circle для приховування певних публікацій. З її допомогою користувачі зможуть надати доступ до повідомлень лише обраному колу друзів.

Новинка схожа на функцію Близькі друзі в Instagram – можна приховати від усіх користувачів соцмережі особисті публікації. Оновлення дозволять додавати та видаляти з переліку друзів та знайомих, які отримають доступ до прихованих публікацій.

Twitter поступово розширює надання доступу до Circle – тестування почалося ще на початку травня.

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Представник Twitter Джозеф Нуньєс заявив, що новинка все ще перебуває на стадії тестування.

– В цей час ми все ще тестуємо Circle з обмеженою групою власників пристроїв на iOS, Android. Ця функція ще не стала доступною для всіх, оскільки ми продовжуємо збирати відгуки, – заявив Джозеф.

Щоб перевірити доступ до функції, необхідно оновити програму соцмережі або перевірити наявність функції за допомогою браузера.

Найближчим часом на соцмережу очікують великі зміни – ще на початку травня Маск заявив, що хоче придбати Twitter, але поки що цього не сталося. Тепер акціонери самі подали на мільярдера та компанію до суду за хаотичну угоду, яка тримає співвласників соцмережі у невизначеності. На тлі заяв Маска, акції Twitter швидко змінюються в ціні.