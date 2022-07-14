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В Twitter случился массовый сбой: проблемы в приложении и браузере

14 июля 2022, 16:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
В Twitter случился массовый сбой: проблемы в приложении и браузере
Источник: Unsplash

В популярной соцсети Twitter случился массовый сбой. Проблемы наблюдаются во многих странах — неисправно работают как сайты, так и мобильные приложения для Android и iOS.

О сбоях сообщается на сайте Downdetector. По данным сервиса, с перебоями столкнулись жители США, Канады, Великобритании, Европы и Японии.

Более 60% пользователей не могут полноценно пользоваться всеми возможностями с мобильных приложений, остальные — с браузерной версии. 

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В Twitter пока не отреагировали на проблему. 

В сервисе уже долгое время не наблюдались сбои — внимание к Twitter последние месяцы было приковано после заявлений Илона Маска, который заявил о желании приобретения соцсети.

Правда, договориться о сделке в $44 млрд не получилось — Маск отказался от покупки Twitter, ссылаясь на огромное количество спам-ботов в сервисе. Миллиардера не устраивает, что огромная часть аккаунтов не принадлежит реальным людям. Теперь на главу Tesla планируют подать в суд, чтобы довести сделку до конца.

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Twitter не прекращает улучшать свою работу даже на фоне скандала с Маском — в конце мая сервис тестировал функцию Circle, с помощью который можно ограничивать доступ к своим публикациям. Пользователи могут добавлять и удалять друзей из списка — аналогичная возможность давно есть в Instagram.

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Twitter
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