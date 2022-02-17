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Космос

NASA навчить космонавтів гасити вогонь у невагомості: для колонізації Марса та Місяця

17 Лютого 2022, 11:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Марс
Джерело: Unsplash

NASA планує провести низку експериментів із вогнем у космосі. Так, астронавти на МКС вивчатимуть поведінку цього небезпечного процесу за нульової гравітації.

У блозі космічного агентства повідомляється, що це необхідно для колонізації Місяця чи Марса – цей важливий крок для всього людства потрібно зробити максимально безпечним.

Отримані знання допоможуть обрати матеріали для скафандрів та космічних кораблів. Якщо на Землі досить відмовитися від легко займистих матеріалів, то космосі все інакше. Зміни гравітації та повітряного потоку можуть змінити спосіб його поширення та утруднити його гасіння.

Серія експериментів отримала назву Solid Fuel Ignition and Extinction – для проведення випробувань на МКС розташують спеціально обладнання, за допомогою якого космонавти спостерігатимуть за спалюванням палива.

– Оскільки NASA планує створення аванпостів на інших планетарних тілах, таких як Місяць і Марс, ми повинні мати можливість жити там з мінімальним ризиком. Розуміння того, як поширюється полум’я і як горять матеріали у різних середовищах, має вирішальне значення для безпеки майбутніх космонавтів, – заявив Пол Феркул, науковий співробітник проекту SoFIE у Дослідницькому центрі NASA.

Підсумки експериментів допоможуть космічному агентству вибрати матеріали та конструкції для скафандрів, кабін та житлових приміщень. Також космонавти зможуть ефективно гасити пожежі, ґрунтуючись на результатах.

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Джерело
NASA
Теги
NASA
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