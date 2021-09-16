36-річний Ерік Еоін Маркес визнав себе винним у змові з метою продажу зображень жорстокого поводження з дітьми та інших матеріалів з використанням анонімної служби веб-хостингу в період з 2008 по 2013 рік. Суд США засудив ірландця до 27 років позбавлення волі.

Суддя окружного суду Теодор Чуанг назвав злочин воістину нікчемним — чоловік отримав максимальний термін за цією статтею.

ФБР називали його найбільшим розповсюджувачем дитячої порнографії в усьому світі. Він володів найбільшим веб-хостингом, який підтримував понад 200 сайтів із забороненим контентом. На фотографіях було також зафіксовано насильство і рабство.

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Доступ до такого контенту здійснюється тільки через дарквеб — перейти на сайти можна за допомогою спеціальних браузерів. За даними ФБР, на сервісах знаходилися мільйони фотографій із забороненим контентом, на яких Ерік заробив мільйони доларів за 5 років.

За даними прокуратури, на хостингу розміщено понад 8 мільйонів зображень дитячого порно. Майже 2 млн з цих зображень пов’язані з жертвами, про які правоохоронні органи не знають.

Ерік народився в Дубліні та працював психологом. Він мав подвійне громадянство в Ірландії та США, і був спійманий у 2013 році в Дубліні. У 2019 влада Ірландії екстрадувала Еріка до США для винесення вироку.

Нагадаємо, що Apple планувала впровадити систему перевірки фотографій власників iPhone на наявність забороненого контенту, включаючи дитячу порнографію. Подібне рішення викликало хвилю критики від користувачів мережі, і корпорації довелося відкласти цю ідею на невизначений термін. Однак Apple не планує повністю відмовлятися від впровадження сервісу.