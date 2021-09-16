36-летний Эрик Эоин Маркес признал себя виновным в сговоре с целью продажи изображений жестокого обращения с детьми и других материалов с использованием анонимной службы веб-хостинга в период с 2008 по 2013 год. Суд США приговорил ирландца к 27 годам лишения свободы.

Судья окружного суда Теодор Чуанг назвал преступление поистине презренным — мужчина получил максимальный срок по этой статье.

ФБР называли его крупнейшим распространителем детской порнографии во всем мире. Он владел крупнейшим веб-хостингом, который поддерживал более 200 сайтов с запрещенным контентом. На фотографиях было также запечатлено насилие и рабство.

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Доступ к такому контенту осуществляется только через дарквеб — перейти на сайты можно с помощью специальных браузеров. По данным ФБР, на сервисах находились миллионы фотографий с запрещенным контентом, на которых Эрик заработал миллионы долларов за 5 лет.

По данным прокуратуры, на хостинге размещено более 8 миллионов изображений детского порно. Почти 2 млн из этих изображений связаны с жертвами, о которых правоохранительные органы не знают.

Эрик родился в Дублине и работал психологом. Он имел двойное гражданство в Ирландии и США, и был пойман в 2013 году в дублине. В 2019 году власти Ирландии экстрадировали Эрика в США для вынесения приговора.

Напомним, что Apple планировала внедрить систему проверки фотографий владельцев iPhone на наличие запрещенного контента, включая детскую порнографию. Подобное решение вызвало волну критики от пользователей сети, и корпорации пришлось отложить эту идею на неопределенный срок. Однако Apple не планирует полностью отказываться от внедрения сервиса.