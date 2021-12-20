У популярному музичному сервісі Spotify з’явилася офіційна сторінка України. Ініціаторами цієї ідеї стали МЗС та онлайн-медіа СЛУХ.

– Мета цього кроку – просування позитивного іміджу країни серед іноземної аудиторії, зокрема через сучасну українську музику, – повідомляється на сайті КМУ.

Відомо, що сторінка доступна двома мовами – українською та англійською. Користувачі Spotify мають доступ до плейлистів – оцінити вибірки можна за посиланням.

У списках можна знайти понад 100 відомих композицій від українських виконавців, починаючи від The ​​Hardkiss та закінчуючи TVORCHI. Вже доступні шість підбірок — кожен зможе знайти відповідну музику під настрій та смак.

Деякі пісні покликані не лише підняти настрій, а й популяризувати українську культуру та навіть національну кухню. Наприклад, плейлист під назвою “щастя” має у собі відсилання — він пофарбований у червоний колір, що викликає асоціації з улюбленою стравою мільйонів українців.

На початку грудня сервіс Spotify підбив підсумки 2021 року та представив найпопулярніші треки, які українці додавали у свої плейлисти. Так, рейтинг артистів очолив російський реп-виконавець Моргенштерн, а до найпопулярніших артисток в Україні потрапила Світлана Лобода. Проте першість дісталася співачкам Альоні Швець, Біллі Айліш та Dua Lipa.