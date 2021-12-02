Музична платформа Spotify підбила підсумки 2021 року і представила найпопулярніші треки, які українці додавали до своїх плейлистів.

Рейтинг артистів очолив російський реп-виконавець Моргенштерн. Також у трійку лідерів потрапили Скриптоніт і Kizaru. Українських співаків у списку не виявилося.

В рейтинг найпопулярніших артисток в Україні потрапила Світлана Лобода. Проте першість дісталася співачкам Альоні Швець, Біллі Айліш та Dua Lipa.

За версію Spotify, найкращими треками 2021 року серед українських слухачів стали:

Masked Wolf – Astronaout in the ocean Maneskin – I qanna be your slave Kizaru – Дежавю Maneskin – Zittie e buoni Morgenshtern – Cristal & Моёт

Щодо п’ятірки найпопулярніших виконавців у світі, то перше місце посів репер Bad Bunny. На другому місці – Тейлор Свіфт, яка цього року випустила нові версії своїх старих альбомів.

Bad Bunny Тейлор Свіфт BTS Drake Justin Bieber

Нещодавно рейтинг найпопулярніших відео 2021 на YouTube представила компанія Google.

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні у 2021 році зібрав кліп на пісню Родной від Лободи. У списку також є роботи українських артистів: NK і Тіни Кароль, Макса Барських і Wellboy.