Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Музика

Моргенштерн та Біллі Айшлі: що слухали українці на Spotify у 2021 році

2 Грудня 2021, 09:24
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Spotify
Джерело: Depositphotos

Музична платформа Spotify підбила підсумки 2021 року і представила найпопулярніші треки, які українці додавали до своїх плейлистів.

Рейтинг артистів очолив російський реп-виконавець Моргенштерн. Також у трійку лідерів потрапили Скриптоніт і Kizaru. Українських співаків у списку не виявилося.

В рейтинг найпопулярніших артисток в Україні потрапила Світлана Лобода. Проте першість дісталася співачкам Альоні Швець, Біллі Айліш та Dua Lipa.

За версію Spotify, найкращими треками 2021 року серед українських слухачів стали:

  1. Masked Wolf – Astronaout in the ocean
  2. Maneskin – I qanna be your slave
  3. Kizaru – Дежавю
  4. Maneskin – Zittie e buoni
  5. Morgenshtern – Cristal & Моёт

Щодо п’ятірки найпопулярніших виконавців у світі, то перше місце посів репер Bad Bunny. На другому місці – Тейлор Свіфт, яка цього року випустила нові версії своїх старих альбомів.

  1. Bad Bunny
  2. Тейлор Свіфт
  3. BTS
  4. Drake
  5. Justin Bieber

Нещодавно рейтинг найпопулярніших відео 2021 на YouTube представила компанія Google.

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні у 2021 році зібрав кліп на пісню Родной від Лободи. У списку також є роботи українських артистів: NK і Тіни Кароль, Макса Барських і Wellboy.

Читайте також:
Apple MusicApple підбила музичні підсумки 2021 року: The Weeknd знову у тренді

Теги
Spotify , підсумки року
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка