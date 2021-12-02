Музична платформа Spotify підбила підсумки 2021 року і представила найпопулярніші треки, які українці додавали до своїх плейлистів.
Рейтинг артистів очолив російський реп-виконавець Моргенштерн. Також у трійку лідерів потрапили Скриптоніт і Kizaru. Українських співаків у списку не виявилося.
В рейтинг найпопулярніших артисток в Україні потрапила Світлана Лобода. Проте першість дісталася співачкам Альоні Швець, Біллі Айліш та Dua Lipa.
За версію Spotify, найкращими треками 2021 року серед українських слухачів стали:
- Masked Wolf – Astronaout in the ocean
- Maneskin – I qanna be your slave
- Kizaru – Дежавю
- Maneskin – Zittie e buoni
- Morgenshtern – Cristal & Моёт
Щодо п’ятірки найпопулярніших виконавців у світі, то перше місце посів репер Bad Bunny. На другому місці – Тейлор Свіфт, яка цього року випустила нові версії своїх старих альбомів.
- Bad Bunny
- Тейлор Свіфт
- BTS
- Drake
- Justin Bieber
Нещодавно рейтинг найпопулярніших відео 2021 на YouTube представила компанія Google.
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні у 2021 році зібрав кліп на пісню Родной від Лободи. У списку також є роботи українських артистів: NK і Тіни Кароль, Макса Барських і Wellboy.