Приватбанк повідомив про збій у роботі сервісів. Наразі вже все полагодили – стабільну роботу відновлено, все працює безперебійно і в звичайному режимі.

– Ми завжди прагнемо покращувати сервіс для клієнтів, але іноді виникають збої, – написали у Facebook Приватбанку.

Зазначимо, трохи раніше користувачі почали масово скаржитися на затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, і на збій оплат картками через торгові термінали.

У Приватбанку одразу ж заявили, що всі залучені IT-фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням стабільної роботи.