ПриватБанк сообщил о сбое в работе сервисов. На данный момент уже все подчинили — стабильная работа восстановлена, все работает бесперебойно и в обычном режиме.

— Мы всегда стремимся улучшать сервис для клиентов, но иногда возникают сбои, — написали в Facebook ПриватБанка.

Отметим, немного ранее пользователи стали массово жаловаться на задержки в работе сервисов банка, в частности Приват24, и на сбой оплат картами через торговые терминалы.

В ПриватБанке сразу же заявили, что все привлеченные IT-специалисты работают над быстрейшим восстановлением стабильной работы.