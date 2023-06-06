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В работе ПриватБанка произошел сбой: что известно

6 июня 2023, 19:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
ПриватБанк
Источник: Pexels

ПриватБанк сообщил о сбое в работе сервисов. На данный момент уже все подчинили — стабильная работа восстановлена, все работает бесперебойно и в обычном режиме.

— Мы всегда стремимся улучшать сервис для клиентов, но иногда возникают сбои, — написали в Facebook ПриватБанка.

Отметим, немного ранее пользователи стали массово жаловаться на задержки в работе сервисов банка, в частности Приват24, и на сбой оплат картами через торговые терминалы.

В ПриватБанке сразу же заявили, что все привлеченные IT-специалисты работают над быстрейшим восстановлением стабильной работы.

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