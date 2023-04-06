Сьогодні існує безліч способів поповнити свій мобільний рахунок – переказати з банківської карти, скористатися банкоматом або термінал самообслуговування, за допомогою переказу з іншого мобільного тощо.

Проте можлива і зворотна операція – надіслати гроші з телефона на банківський рахунок. Ця послуга доступна для абонентів Київстар, Vodafone та lifecell.

Як вивести гроші з Vodafone на банківську картку, читайте покрокову інструкцію в матеріалі Фактів ICTV.

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Як вивести гроші на карту з номера телефону Vodafone

Раніше переказати гроші з мобільного рахунку на картку можна було за допомогою спеціального платіжного сервісу SharPay.

Проте у Vodafone повідомили, що наразі компанія змінює стратегію розвитку й фокусується на підтримці мережі по всій Україні.

– Ми відновлюємо зв’язок у регіонах бойових дій і надаємо якісні послуги в умовах повномасштабного вторгнення. У зв’язку з цим ми вимушені припинити роботу мобільного застосунку SharPay, – додали у Vodafone.

З 1 квітня 2023 року припинили працювати такі функції в SharPay:

переказ із мобільного рахунку на банківську картку;

переказ з мобільного рахунку на інший мобільний рахунок (зокрема, на інших операторів);

оплата за інтернет і телебачення;

комунальні платежі;

банківські послуги.

Проте для здійснення платежів з мобільного рахунку ви можете скористатися послугами партнера Vodafone сервісом EasyPay.

Аби вивести гроші з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку через EasyPay:

Перейдіть на сайт EasyPay

Увійдіть у свій особистий кабінет або зареєструйтесь.

На головні сторінці знайдіть кнопку Перекази.

Знайдіть та оберіть категорію Переказ на картку.

Введіть номер картки та CVС-код, вкажіть суму переказу та номер телефону.

Натисніть на вкладку Гроші з мобільного та виберіть рахунок ПрАТ ВФ Україна (Vodafone).

та виберіть рахунок ПрАТ ВФ Україна (Vodafone). Введіть номер телефону.

Тепер натисніть Сплатити.

Кошти будуть миттєво переказані з мобільного рахунку на картку.

Є ще один спосіб вивести гроші з мобільного рахунку Vodafone на платіжну картку:

У головному меню виберіть сервіс Поповнення картки → Поповнення картки VISA / MasterCard.

Заповніть реквізити картки, на яку хочете переказати кошти з мобільного рахунку, номер телефону та суму.

Перевірте дані та натисніть Підтвердити.

Серед способів оплати перейдіть у вкладку Гроші з мобільного та виберіть мобільний рахунок Vodafone.

та виберіть мобільний рахунок Vodafone. Введіть номер, з якого ви хочете повернути кошти на картку.

Натисніть Оплатити.

До речі, якщо ви маєте мобільний додаток EasyPay, можете здійснити переказ в ньому.

Відкрийте додаток EasyPay та натисніть на вкладку Послуги. Оберіть Поповнення картки, а далі натисніть Поповнення картки VISA/MasterCard. Вкажіть дані банківської картки, суму виведення та номер телефону. Натисніть Продовжити. На сторінці оплати виберіть Змінити способи оплати та натисніть Гроші з мобільного (Vodafone). Введіть свій номер телефону та натисніть Сплатити.

Зверніть увагу, що при переказі з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку в EasyPay комісія становить 6%, але не менше 3 грн.

Крім того, одним платежем можна перерахувати не більше 4 тис. грн з урахуванням комісії.