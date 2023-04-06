Сьогодні існує безліч способів поповнити свій мобільний рахунок – переказати з банківської карти, скористатися банкоматом або термінал самообслуговування, за допомогою переказу з іншого мобільного тощо.
Проте можлива і зворотна операція – надіслати гроші з телефона на банківський рахунок. Ця послуга доступна для абонентів Київстар, Vodafone та lifecell.
Як вивести гроші з Vodafone на банківську картку, читайте покрокову інструкцію в матеріалі Фактів ICTV.
Як вивести гроші на карту з номера телефону Vodafone
Раніше переказати гроші з мобільного рахунку на картку можна було за допомогою спеціального платіжного сервісу SharPay.
Проте у Vodafone повідомили, що наразі компанія змінює стратегію розвитку й фокусується на підтримці мережі по всій Україні.
– Ми відновлюємо зв’язок у регіонах бойових дій і надаємо якісні послуги в умовах повномасштабного вторгнення. У зв’язку з цим ми вимушені припинити роботу мобільного застосунку SharPay, – додали у Vodafone.
З 1 квітня 2023 року припинили працювати такі функції в SharPay:
- переказ із мобільного рахунку на банківську картку;
- переказ з мобільного рахунку на інший мобільний рахунок (зокрема, на інших операторів);
- оплата за інтернет і телебачення;
- комунальні платежі;
- банківські послуги.
Проте для здійснення платежів з мобільного рахунку ви можете скористатися послугами партнера Vodafone сервісом EasyPay.
Аби вивести гроші з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку через EasyPay:
- Перейдіть на сайт EasyPay.
- Увійдіть у свій особистий кабінет або зареєструйтесь.
- На головні сторінці знайдіть кнопку Перекази.
- Знайдіть та оберіть категорію Переказ на картку.
- Введіть номер картки та CVС-код, вкажіть суму переказу та номер телефону.
- Натисніть на вкладку Гроші з мобільного та виберіть рахунок ПрАТ ВФ Україна (Vodafone).
- Введіть номер телефону.
- Тепер натисніть Сплатити.
Кошти будуть миттєво переказані з мобільного рахунку на картку.
Є ще один спосіб вивести гроші з мобільного рахунку Vodafone на платіжну картку:
- У головному меню виберіть сервіс Поповнення картки → Поповнення картки VISA / MasterCard.
- Заповніть реквізити картки, на яку хочете переказати кошти з мобільного рахунку, номер телефону та суму.
- Перевірте дані та натисніть Підтвердити.
- Серед способів оплати перейдіть у вкладку Гроші з мобільного та виберіть мобільний рахунок Vodafone.
- Введіть номер, з якого ви хочете повернути кошти на картку.
- Натисніть Оплатити.
До речі, якщо ви маєте мобільний додаток EasyPay, можете здійснити переказ в ньому.
- Відкрийте додаток EasyPay та натисніть на вкладку Послуги.
- Оберіть Поповнення картки, а далі натисніть Поповнення картки VISA/MasterCard.
- Вкажіть дані банківської картки, суму виведення та номер телефону. Натисніть Продовжити.
- На сторінці оплати виберіть Змінити способи оплати та натисніть Гроші з мобільного (Vodafone).
- Введіть свій номер телефону та натисніть Сплатити.
Зверніть увагу, що при переказі з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку в EasyPay комісія становить 6%, але не менше 3 грн.
Крім того, одним платежем можна перерахувати не більше 4 тис. грн з урахуванням комісії.