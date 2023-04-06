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Як вивести гроші з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку – інструкція

6 Квітня 2023, 11:22
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
дівчина тримає в руках картку та телефон
Джерело: Depositphotos

Сьогодні існує безліч способів поповнити свій мобільний рахунок – переказати з банківської карти, скористатися банкоматом або термінал самообслуговування, за допомогою переказу з іншого мобільного тощо.

Проте можлива і зворотна операція – надіслати гроші з телефона на банківський рахунок. Ця послуга доступна для абонентів Київстар, Vodafone та lifecell.

Як вивести гроші з Vodafone на банківську картку, читайте покрокову інструкцію в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як вивести гроші на карту з номера телефону Vodafone

Раніше переказати гроші з мобільного рахунку на картку можна було за допомогою спеціального платіжного сервісу SharPay.

Проте у Vodafone повідомили, що наразі компанія змінює стратегію розвитку й фокусується на підтримці мережі по всій Україні.

– Ми відновлюємо зв’язок у регіонах бойових дій і надаємо якісні послуги в умовах повномасштабного вторгнення. У зв’язку з цим ми вимушені припинити роботу мобільного застосунку SharPay, – додали у Vodafone.

З 1 квітня 2023 року припинили працювати такі функції в SharPay:

  • переказ із мобільного рахунку на банківську картку;
  • переказ з мобільного рахунку на інший мобільний рахунок (зокрема, на інших операторів);
  • оплата за інтернет і телебачення;
  • комунальні платежі;
  • банківські послуги.

Проте для здійснення платежів з мобільного рахунку ви можете скористатися послугами партнера Vodafone сервісом EasyPay.

Аби вивести гроші з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку через EasyPay:

  • Перейдіть на сайт EasyPay.
  • Увійдіть у свій особистий кабінет або зареєструйтесь.
  • На головні сторінці знайдіть кнопку Перекази.

Як вивести гроші з Vodafone на банківську картку

  • Знайдіть та оберіть категорію Переказ на картку.

Як вивести гроші з Vodafone на банківську картку

  • Введіть номер картки та CVС-код, вкажіть суму переказу та номер телефону.
  • Натисніть на вкладку Гроші з мобільного та виберіть рахунок ПрАТ ВФ Україна (Vodafone).
  • Введіть номер телефону.
  • Тепер натисніть Сплатити.

Кошти будуть миттєво переказані з мобільного рахунку на картку.

Є ще один спосіб вивести гроші з мобільного рахунку Vodafone на платіжну картку:

  • У головному меню виберіть сервіс Поповнення картки → Поповнення картки VISA / MasterCard.

Як вивести гроші з Vodafone на банківську картку

  • Заповніть реквізити картки, на яку хочете переказати кошти з мобільного рахунку, номер телефону та суму.
  • Перевірте дані та натисніть Підтвердити.

Як вивести гроші з Vodafone на банківську картку

  • Серед способів оплати перейдіть у вкладку Гроші з мобільного та виберіть мобільний рахунок Vodafone.
  • Введіть номер, з якого ви хочете повернути кошти на картку.
  • Натисніть Оплатити.

До речі, якщо ви маєте мобільний додаток EasyPay, можете здійснити переказ в ньому.

  1. Відкрийте додаток EasyPay та натисніть на вкладку Послуги.
  2. Оберіть Поповнення картки, а далі натисніть Поповнення картки VISA/MasterCard.
  3. Вкажіть дані банківської картки, суму виведення та номер телефону. Натисніть Продовжити.
  4. На сторінці оплати виберіть Змінити способи оплати та натисніть Гроші з мобільного (Vodafone).
  5. Введіть свій номер телефону та натисніть Сплатити.

Зверніть увагу, що при переказі з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку в EasyPay комісія становить 6%, але не менше 3 грн.

Крім того, одним платежем можна перерахувати не більше 4 тис. грн з урахуванням комісії.

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Vodafone Гроші Мобільний оператор Телефони
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