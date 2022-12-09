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У Німеччині обрали слово 2022 року: стосується війни в Україні

9 Грудня 2022, 17:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Словарь
Джерело: Pexels

Словом року Німеччини виявилося Zeitenwende – у перекладі воно означає зміну епох. Про це заявили лінгвісти із Товариства німецької мови, які пояснили свій вибір.

В усьому винні часті заяви канцлера ФРН Олафа Шольца – він часто використовував це слово у своїх публічних виступах, які найчастіше стосуються війни в Україні.

Експерти зазначили, що Zeitenwende – не нове слово у словнику Німеччини. Воно також означає початок літочислення за християнським календарем.

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Втім, не лише лідер у рейтингу стосується війни в Україні. Друге і третє слово у списку означають війна за мир і цінове гальмо на газ – Krieg um Frieden і Gaspreisbremse відповідно.

Спільнота лінгвістів не перший рік обирає слова року Німеччини – традиція бере свій початок з 1975 року та триває 45 років.

Нещодавно Оксфордський словник англійської мови також назвав слово 2022 року. Йдеться про goblin mode, що в перекладі означає режим гобліна. Це словосполучення вперше було помічено у Twitter у 2009 році, проте стало вірусним у соцмережах у лютому 2022 року. Однією з причин є ослаблення Covid-обмежень у багатьох країнах.

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Теги
Війна в Україні Німеччина
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