Оксфордский словарь назвал слово 2022 года

Оксфордский словарь английского языка назвал слово 2022 года. Им стало выражение goblin mode, что в переводе — режим гоблина.

Там расшифровали, что гоблинский режим — тип поведения, который является беззастенчиво снисходительным, ленивым, неряшливым или жадным, как правило, в способ, который отвергает социальные нормы или ожидания.

Это словосочетание впервые было замечено в Twitter в 2009 году, однако стало вирусным в соцсетях в феврале 2022 года. Одна из причин — ослабление Covid-ограничений во многих странах.

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— По-видимому, выражение стало отражением настроений людей, которые отвергли идею возвращения к нормальной жизни или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов, — отметили в Оксфордском словаре.

Вторым словом стало — метавселенная, на третьем месте хештег #IStandWith.

Напомним, в 2021 году Оксфордским словарем словом года было выбрано vax, что означает вакцина, вакцинация.