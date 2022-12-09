Словом года Германии оказалось Zeitenwende — в переводе оно значит смену эпох. Об этом заявили лингвисты из Общества немецкого языка, которые объяснили свой выбор.

Всему виной частые заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца — он часто использовал это слово в своих публичных выступлениях, которые чаще всего касаются войны в Украине.

Эксперты отметили, что Zeitenwende — не новое слово в словаре Германии. Оно также значит начало леточисления по христианскому календарю.

Сейчас смотрят

Впрочем, не только лидер в рейтинге касается войны в Украине. Второе и третье слово в списке означают война за мир и ценовой тормоз на газ — Krieg um Frieden и Gaspreisbremse соответственно.

Сообщество лингвистов не первый год выбирает слова года Германии — традиция берет свое начало с 1975 года и длится 45 лет.

Совсем недавно Оксфордский словарь английского языка также назвал слово 2022 года. Речь идет о goblin mode, что в переводе значит режим гоблина. Это словосочетание впервые было замечено в Twitter в 2009 году, однако стало вирусным в соцсетях в феврале 2022 года. Одна из причин — ослабление Covid-ограничений во многих странах.