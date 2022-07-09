Космическое агентство NASA опубликовало список объектов, которые впервые удалось заснять телескопу Джеймсу Уэббу.

Космическому аппарату удалось сделать снимок, который NASA называет самым глубоким изображением Вселенной из когда-либо сделанных. Само фото ученые опубликуют уже 12 июля, а пока эксперты составили список объектов, которые попали на фото.

Одним из космических тел на снимке является туманность Киля — она расположена в 7,6 тыс. световых лет от нас, и является одной из самых больших во вселенной. В ней находятся звезды, которые намного ярче и больше Солнца.

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В кадр также попала экзопланета WASP-96b — спутнику удалось зафиксировать первый полноцветный спектр. Данные помогут узнать, есть ли у этого космического тела атмосфера — впервые газовую планету открыли в 2014 году. Тогда и выяснилось, что она делает оборот вокруг своей звезды каждый 3-4 дня.

Третьим объектом на снимке будет туманность Южное Кольцо — ее еще называют Восьмеркой. Космическое тело находится на расстоянии 2 тыс. световых лет от Земли.

Любители изучить космос смогут полюбоваться на группу из пяти галактик Квинтет Стефану — ее впервые открыли в 1787 году, и она покажет, как системы звезд взаимодействуют друг с другом.

Последняя цель — SMACS 0723. Передовые технологии Джейса Уэбба позволит более четко изучить это массивное скопление галактик.

Джейс Уэбб — передовой космический аппарат, который обошелся в $10 млрд. Телескоп успешно запустили в космос 25 декабря, и спустя несколько дней он приступил к разворачиванию солнцезащитных панелей. По заявлению ученых, он будет радовать снимками как минимум 10 лет, и благодаря передовым оборудованиям покажет астрономам то, что ранее было скрытым.