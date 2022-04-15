Monobank з нагоди знищення російського ракетного крейсера Москва зробив новий дизайн для своїх карток. На ньому зображений російський корабель, що горить і тоне разом з Кремлем.

Як змінити дизайн карти Monobank

1. Заходимо у мобільний додаток Monobank.

2. Натискаємо на картку і під нею обираємо розділ Разом до перемоги.

3. Обираємо у цьому розділі дизайн, який вам подобається.

4. Натискаємо кнопку Зберегти.

Ввечері 13 квітня українські військові випустили по російському ракетному крейсеру Москва дві ракети Нептун. В результаті чого крейсер було серйозно пошкоджено.

14 квітня стало відомо, що флагман Чорноморського флоту РФ перекинувся та почав тонути. Пізніше голова Одеської ОВА Максим Марченко також підтвердив, що російський ракетний крейсер Москва догорає у водах Чорного моря.

24 лютого 2022 року саме російський ракетний крейсер Москва брав участь в атаці на острів Зміїний. Саме там цей корабель український прикордонник послав на три букви.