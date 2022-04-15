Monobank по случаю уничтожения российского ракетного крейсера Москва сделал новый дизайн для своих карт. На нем изображен горящий российский корабль и тонущий вместе с ним Кремль.

Как изменить дизайн карты Monobank

1. Заходим в мобильное приложение Monobank.

2. Нажимаем на карту и под ней выбираем раздел Вместе к победе.

3. Выбираем в этом разделе дизайн, который вам нравится.

4. Нажимаем кнопку Сохранить.

Вечером 13 апреля украинские военные выпустили по российскому ракетному крейсеру Москва две ракеты Нептун, в результате чего крейсер был серьезно поврежден.

14 апреля стало известно, что флагман Черноморского флота РФ перевернулся и начал тонуть. Позже глава Одесской ОВА Максим Марченко также подтвердил, что российский ракетный крейсер Москва догорает в водах Черного моря.

24 февраля 2022 года именно российский ракетный крейсер Москва участвовал в атаке на остров Змеиный. Именно там корабль украинский пограничник послал на три буквы.