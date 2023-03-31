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Стала першою країною у світі: Італія заборонила доступ до чат-бота OpenAI з ChatGPT

31 Березня 2023, 19:44
Юля Захарченко редакторка стрічки
Стала першою країною у світі: Італія заборонила доступ до чат-бота OpenAI з ChatGPT
Джерело: Pixabay

Уряд Італії заборонив доступ до чат-боту ChatGPT після витоку персональних даних, якого припустився штучний інтелект, розроблений OpenAI.

Про це повідомляє Національне управління із захисту персональних даних. Внаслідок збою у нейромережі користувачі могли бачити чужі повідомлення, прізвища, e-mail та платіжну інформацію платних підписників онлайн-сервісу.

За даними італійського регулятора, лабораторія досліджень штучного інтелекту OpenAI не має правової основи, що виправдовує масове збирання та зберігання персональних даних.

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Регулятор стурбований відсутністю фільтра для перевірення віку користувачів, що наражає неповнолітніх на ризик отримати відповіді, абсолютно не відповідні їхньому рівню розвитку.

Компанія OpenAI має протягом 20 днів відреагувати на рішення влади Італії. Якщо цього не буде зроблено, тоді компанії загрожує штраф у розмірі 4% річного обороту або €20 млн, залежно від того, який із них виявиться більшим. Італія стала першою країною у світі, де заборонено доступ до чат-бота.

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Теги
Італія заборона Штучний інтелект
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