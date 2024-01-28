Книжкова крамниця Readeat використала штучний інтелект для написання анотацій та біографій авторів. Письменники помітили помилки, а тому вирішили не мовчати.

На сайті Readeat знайшли помилки, створені ШІ – що кажуть письменники та книгарня

Дитяча письменниця Олександра Орлова помітила фактичні помилки у своїй біографії, про що написала у Facebook.

– Якщо біографію, хоч і кривувато, взяли з відкритих джерел, то цитата мене абсолютно спантеличила. Я не можу зрозуміти, звідки цей вислів, навіть якщо припустити, що десь там просто загубили слово чи кілька. Проте на вигляд він такий незграбний і пафосний, що певно таки ШІ допомагав. Багатство ніжно ретушує світ, заряджаючи все позитивом, – написала вона.

У коментарях своїми історіями стали ділитися інші автори. Так, Віталіна Макарик зазначила, що в неї схожа історія.

Зараз дивляться

Слава Світова сказала, що не знала про таке, а тому на прикладі колег вирішила теж зазирнути у свою біографію на Readeat.

– Пішла подивилася свої цитати і впала. Треба писати їм листи, – наголосила письменниця.

Однак не всі автори зіткнулися з цією проблемою. Так, Володимир Аренєв написав, що його процитували дослівно.

Більшість неправильних цитат Readeat уже прибрали з сайту. У книгарні розповіли, що вирішили звернутися по допомогу до ChatGPT для того, щоб прискорити додавання книжок на сайт. Про це пише Читомо.

– Видавці та автори напряму не зверталися до нас із проханням змінити анотації, але наразі ми працюємо над виправленням таких технічних помилок і з радістю приймаємо пропозиції та зауваження щодо покращень. Ми повністю відкриті для пропозицій і готові ділитися фактами розвитку нашої мережі магазинів, – зазначила представниця магазину Анастасія Стрельникова.