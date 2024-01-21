Генеральний директор OpenAI Сем Альтман та генеральний директор Microsoft Сатья Наделла розповіли про майбутнє технології штучного інтелекту. Тему розвитку ШІ вони обговорили на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Що розповіли Альтман і Наделла на форумі в Давосі

Хоч деякі люди були вражені прогресом, досягнутим останньою моделлю OpenAI, GPT-4, Сем Альтман натякнув на нові можливості ШІ, як-от краща здатність розуміти та відтворювати аудіо.

Сатья Наделла каже, що нові моделі будуть краще справлятися з усіма завданнями, від написання есе до створення комп’ютерного коду.

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– Який відсоток завдань може виконати GPT-4? Скажімо, 10%. Чи може GPT-5 виконати 12% завдань людини, чи 15%, чи 20%? Той факт, що так багато людей можуть використовувати його для продуктивності у своїй роботі, ось у чому сила. І я знаю, що це не так задовільно, як сказати, ось що він точно зможе робити, але в цьому його сенс – стати супутником для інтелектуальної роботи, стати новим способом використання комп’ютера, – сказав Сем Альтман.

Наделла й Альтман впевнені, що технологія створить більше нових робочих місць, ніж зруйнує. ШІ може зробити ринок праці динамічнішим, даючи змогу людям швидше опановувати нові навички та змінювати роботу.

Створення AGI, загального штучного інтелекту, Альтман описав як “напрочуд безперервний” процес. Також він наголосив на неможливості точного передбачення майбутнього розвитку ШІ.

– Я вірю, що колись ми створимо щось, що можна буде назвати AGI, відповідно до якогось нечіткого визначення. Ніхто не знає, що буде далі, і я не можу побачити, що буде за цим горизонтом подій, – сказав Альтман.

Наделла вважає, що на той час, коли з’явиться AGI, його використання буде регулюватися.

– Увага до безпеки та регулювання дуже висока. Якщо я подивлюся на те, що відбувається у Вашингтоні, на виконавчий указ Білого Дому, або на саміт безпеки у Великій Британії, що відбувається в Європі, в Японії, то це все національні держави, які обов’язково матимуть слово у визначенні того, яким буде регулювання будь-якого розвитку технологій, особливо в тому, що готове до впровадження. Тому я відчуваю, що ми всі будемо підпорядковуватися цим правилам, – сказав гендиректор Microsoft.

Відповідаючи на запитання про небезпеку ШІ, Альтман заявив, що немає “магічної червоної кнопки”, яка б все зупинила. За його словами, безпека – це не бінарне питання використання або невикористання технології, це “безліч маленьких рішень на цьому шляху”.