Книжный магазин Readeat использовал искусственный интеллект для написания аннотаций и биографий авторов. Писатели заметили ошибки, а потому решили не молчать.

На сайте Readeat нашли ошибки, созданные ИИ — что говорят писатели и книжный магазин

Детская писательница Александра Орлова заметила фактические ошибки в своей биографии, о чем написала в Facebook.

— Если биографию, хоть и кривовато, взяли из открытых источников, то цитата меня совершенно озадачила. Я не могу понять, откуда это выражение, даже если допустить, что где-то там просто потеряли слово или несколько. Однако на вид оно такое неуклюжее и пафосное, что вероятно таки ИИ помогал. Багатство ніжно ретушує світ, заряджаючи все позитивом, — написала она.

В комментариях своими историями стали делиться другие авторы. Так, Виталина Макарик отметила, что у нее похожая история.

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Слава Свитова сказала, что не знала о таком, а потому на примере коллег решила тоже заглянуть в свою биографию на Readeat.

— Пошла посмотрела свои цитаты и упала. Надо писать им письма, — подчеркнула писательница.

Однако не все авторы столкнулись с данной проблемой. Так, Владимир Аренев написал, что его процитировали дословно.

Большинство неправильных цитат Readeat уже убрали с сайта. В книжном магазине рассказал, что решили обратиться за помощью к ChatGPT для того, чтобы ускорить добавление книг на сайт. Об этом пишет Читомо.

— Издатели и авторы напрямую не обращались к нам с просьбой изменить аннотации, но сейчас мы работаем над исправлением таких технических ошибок и с радостью принимаем предложения и замечания по улучшениям. Мы полностью открыты для предложений и готовы делиться фактами развития нашей сети магазинов, — отметила представительница магазина Анастасия Стрельникова.