У 2024 році в Україні може з’явитися тестовий стільниковий зв’язок п’ятого покоління – 5G. Однак поки що лише пілотна версія.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, зараз тривають переговори з однією з компаній щодо 5G. Крім того, планують покращити і 4G.

– Сподіваюся, пілотний запуск буде вже наступного року. Також працюємо над поліпшенням 4G. Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Однак ситуація змінюється, – сказав Федоров.

У серпні ми писали, що Україна отримала перші інтернет-термінали Satcube, які є аналогами Starlink. Перші поставки були на початку літа.

Зараз дивляться

Інтернет-термінал Satcube може надавати широкосмуговий доступ через геостаціонарні супутники зі швидкістю до 70 мегабіт на секунду. Затримка сигналу становить до однієї секунди, супутники перебувають на орбіті на висоті понад 35 тис. кілометрів.