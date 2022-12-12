У державному сервісі Дія розпочалось тестування функції витягу з Єдиного державного реєстру. Користувачів запрошують протестувати послугу, щоби найближчим часом вона запрацювала без помилок.

У Мінцифрі зазначили, що раніше отримати витяг можна було лише через ЦНАП, прийшовши до центру та сплативши адміністративний збір. Після цього слід було чекати на документ близько доби.

– Цей документ підтверджує, що ви займаєтеся чи займалися бізнесом раніше. Також він потрібен для участі у тендері, укладання договору та отримання банківських послуг, – додав голова Мінцифри Михайло Федоров.

З документом у Дії все простіше та вигідніше:

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отримати витяг можна онлайн, без походів у ЦПАУ;

оплату послуг знижено зі 120 грн до 90 грн;

для оплати не потрібно ходити в банк – це можна зробити онлайн на порталі.

Взяти участь у тесті можуть підприємці, які мають електронний підпис.

У майбутньому сервіс буде доступний кожному українцю.

Також із середини грудня у Дії з’явиться ще одна корисна функція, але для водіїв – перереєстрація авто онлайн. З її допомогою можна оформити купівлю-продаж онлайн, але лише після огляду транспорту експертами із СЦ МВС.