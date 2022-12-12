У державному сервісі Дія розпочалось тестування функції витягу з Єдиного державного реєстру. Користувачів запрошують протестувати послугу, щоби найближчим часом вона запрацювала без помилок.
У Мінцифрі зазначили, що раніше отримати витяг можна було лише через ЦНАП, прийшовши до центру та сплативши адміністративний збір. Після цього слід було чекати на документ близько доби.
– Цей документ підтверджує, що ви займаєтеся чи займалися бізнесом раніше. Також він потрібен для участі у тендері, укладання договору та отримання банківських послуг, – додав голова Мінцифри Михайло Федоров.
З документом у Дії все простіше та вигідніше:
- отримати витяг можна онлайн, без походів у ЦПАУ;
- оплату послуг знижено зі 120 грн до 90 грн;
- для оплати не потрібно ходити в банк – це можна зробити онлайн на порталі.
Взяти участь у тесті можуть підприємці, які мають електронний підпис.
У майбутньому сервіс буде доступний кожному українцю.
Також із середини грудня у Дії з’явиться ще одна корисна функція, але для водіїв – перереєстрація авто онлайн. З її допомогою можна оформити купівлю-продаж онлайн, але лише після огляду транспорту експертами із СЦ МВС.