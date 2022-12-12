В государственном сервисе Дія началось тестирование функции выписки из Единого государственного реестра. Пользователей приглашают протестировать услугу, чтобы в ближайшее время она заработала без ошибок.

В Минцифре отметили, что раньше получить выписку можно было только через ЦПАУ, прийдя в центр и оплатив административный сбор. После этого нужно было ждать на документ около суток.

— Этот документ подтверждает, что вы занимаетесь или занимались бизнесом раньше. Также он нужен для участия в тендере, заключения договора и получения банковских услуг, — добавил глава Минцифры Михаил Федоров.

С документом у Дії все проще и выгоднее:

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получить выписку можно онлайн, без походов в ЦПАУ;

оплата за услуги снижена со 120 грн до 90 грн;

для оплаты не нужно ходить в банк — это можно сделать онлайн на портале.

Взять участие в тесте могут предприниматели, которые владеют электронной подписью.

В будущем, сервис будет доступен каждому украинцу.

Также со средины декабря в Дії появится еще одна полезная функция, но для водителей — перерегистрация авто онлайн. С ее помощью можно оформить покупку-продажу онлайн, но только после осмотра транспорта экспертами из СЦ МВД.