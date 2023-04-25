В Дії теперь можно отменить шеринг авто: как это сделать

В Дії заработала новая услуга — отмена шеринга авто. Новинка теперь доступна как владельцам авто, так и надлежащим водителям транспорта.

Об этом заявили в Минцифре.

— Уже год вы шерите авто в Дії за несколько кликов. Теперь мы расширяем услугу и запускаем отмену надлежащего пользователя в приложении, — добавили в министерстве.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, самой услугой шеринга воспользовались 132 тыс. раз.

Услуга уже доступна в последней версии приложения — рекомендуется обновить сервис на смартфоне.

Чтобы воспользоваться отменой шеринга авто водителю, нужно найти в Дії строку Услуги, а затем Шеринг авто. После нажатия на услугу, появится вариант Отменить шеринг.

Для надлежащих пользователей инструкция иная:

Откройте Дію и найдите Меню свидетельства о регистрации транспортного средства. Выберите услугу Отказаться от пользования авто, а затем нажать на всплывающее окно Начать. После этого нужно отправить владельцу созданный экран с запросом для подтверждения.

После использования отмены шеринга авто Дія отправит запрос в сервисный центр МВД и ответ придется пользователю вместе с оповещением.

С 24 апреля украинцы могу получить выписку о несудимости у Дії. Получить соответствующий документ достаточно просто, для этого необходимо иметь приложение на телефоне и воспользоваться инструкцией.