Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

В Дії теперь можно отменить шеринг авто: как это сделать

25 апреля 2023, 13:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Unsplash

В Дії заработала новая услуга — отмена шеринга авто. Новинка теперь доступна как владельцам авто, так и надлежащим водителям транспорта.

Об этом заявили в Минцифре.

— Уже год вы шерите авто в Дії за несколько кликов. Теперь мы расширяем услугу и запускаем отмену надлежащего пользователя в приложении, — добавили в министерстве.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, самой услугой шеринга воспользовались 132 тыс. раз.

Услуга уже доступна в последней версии приложения — рекомендуется обновить сервис на смартфоне.

Чтобы воспользоваться отменой шеринга авто водителю, нужно найти в Дії строку Услуги, а затем Шеринг авто. После нажатия на услугу, появится вариант Отменить шеринг.

Для надлежащих пользователей инструкция иная:

  1. Откройте Дію и найдите Меню свидетельства о регистрации транспортного средства.
  2. Выберите услугу Отказаться от пользования авто, а затем нажать на всплывающее окно Начать.
  3. После этого нужно отправить владельцу созданный экран с запросом для подтверждения.

После использования отмены шеринга авто Дія отправит запрос в сервисный центр МВД и ответ придется пользователю вместе с оповещением.

С 24 апреля украинцы могу получить выписку о несудимости у Дії. Получить соответствующий документ достаточно просто, для этого необходимо иметь приложение на телефоне и  воспользоваться инструкцией.

Читайте также:
Михайло ФедоровДія для юридических лиц: в Минцифре работают над новыми услугами для украинцев

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Автомобилисты Приложение Дія Мінцифри
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь