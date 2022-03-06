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В Дія появилось телевидение: как настроить и смотреть

6 марта 2022, 12:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Телевизор
Источник: Unsplash

В приложении Дія появилась возможность просмотре украинского телевидения. Так, функцию создала Минцифра вместе со стриминговым сервисом Megogo — это поможет бороться с пропагандой агрессора и блокировкой телевидение.

— Благодаря новым возможностям украинцы будут иметь бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время, — сообщается в министерстве.

Как смотреть Дія TV? Нужно следовать инструкции от Минцифры:

  1. Обновите приложение Дія в App Store или Google Play;
  2. Зайдите в раздел Услуги;
  3. Выберите Дія.TV и трансляция начнется автоматически.

Сервис уже доступен на всех современных смартфонах, работающих на iOS (iPhone) и Android.

Сейчас Дія TV транслирует марафон Ми сильні разом, в котором принимают участие главные украинские телеканалы. По заявлению Минцифры, совсем скоро появится детский контент, а также развлекательные программы.

Напомним, что даже телевидение через Дія будет работать с помощью мобильной сети, которая испытывает повышенные нагрузки. Многие сейчас получают актуальную информацию с помощью мессенджеров и соцсетей. В Минцифре призвали помочь разгрузить сеть, отключив автоматическую загрузку медиа, а также подключаясь к домашней сети Wi-Fi.

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