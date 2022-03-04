4 березня агресор відключив мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини. Багато людей залишилися без мобільного зв’язку – це стосується телефонних дзвінків та інтернету.

Банк Monobank має функцію підключення віртуальної SIM-картки Lifecell. Зробити це можна через Wi-Fi за допомогою програми Monobank – зареєструвати та додати картку.

Функція працює на сучасних iPhone та смартфонах з Android. Це додаткова SIM-карта, яка може бути основною, або доповненням до будь-якої іншої. Сервіс абсолютно безкоштовний.

Так, щоб увімкнути eSIM, необхідно зайти до програми Monobank і натиснути кнопку Ще. Після цього зі списку необхідно вибрати Отримати eSIM, а потім дотримуватися вказівок.

Не варто і забувати, що зараз мобільна мережа максимально завантажена – мільйони українців отримують актуальну інформацію через месенджери та соцмережі. У Мінцифрі закликають зменшити навантаження на зв’язок. Якщо можливо, потрібно підключатися до свого Wi-Fi, а також вимкнути функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефоні. Це можна зробити в будь-якому месенджері, дотримуючись інструкцій міністерства. Це вкрай важливо у нинішню критичну ситуацію.