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Як підключити eSIM через Monobank: інструкція

4 Березня 2022, 15:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Як підключити eSIM через Monobank: інструкція
Джерело: Unsplash

4 березня агресор відключив мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини. Багато людей залишилися без мобільного зв’язку – це стосується телефонних дзвінків та інтернету.

Банк Monobank має функцію підключення віртуальної SIM-картки Lifecell. Зробити це можна через Wi-Fi за допомогою програми Monobank – зареєструвати та додати картку.

Функція працює на сучасних iPhone та смартфонах з Android. Це додаткова SIM-карта, яка може бути основною, або доповненням до будь-якої іншої. Сервіс абсолютно безкоштовний.

Так, щоб увімкнути eSIM, необхідно зайти до програми Monobank і натиснути кнопку Ще. Після цього зі списку необхідно вибрати Отримати eSIM, а потім дотримуватися вказівок.

monobank

Не варто і забувати, що зараз мобільна мережа максимально завантажена – мільйони українців отримують актуальну інформацію через месенджери та соцмережі. У Мінцифрі закликають зменшити навантаження на зв’язок. Якщо можливо, потрібно підключатися до свого Wi-Fi, а також вимкнути функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефоні. Це можна зробити в будь-якому месенджері, дотримуючись інструкцій міністерства. Це вкрай важливо у нинішню критичну ситуацію.

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