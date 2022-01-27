У 2021 році ціни на смартфони зросли в усьому світі, цей тренд продовжиться і в 2022 році.

В Африці та на Близькому Сході помічено найзначніші збільшення цін на техніку – 17,4%, найнезначніші в Південно-Східній Азії – 2%. Середня ціна смартфона на світовому ринку в 2021 році становила $308, а в 2020 році $287.

Ціни на смартфони зросли на 25-40% у період з 2020 року до теперішнього часу і, ймовірно, зростуть ще на 10-20% в 2022 році. Про це повідомило аналітичне агентство Counterpoint.

Зростання цін пов’язане з тим, що великий виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC) підвищить ціни на свої продукти через високий попит.

У 2021 році компанії намагалися стримувати ціни, побоюючись втратити частку ринку, тому в 2022 році будуть ухвалені інші стратегії підтримки витрат. Виробники тепер мають виявити винахідливість у тому, як компенсувати вартість дорожчих компонентів.

Xiaomi, наприклад, зробила кроки зі скорочення рекламних акцій для боротьби зі зростанням цін на запчастини.

Раніше ми ділилися рейтингом найдорожчих брендів світу в 2022 році. Brand Finance Global 500 цього року очолила корпорація Apple, далі – Amazon, Google, Microsoft та Walmart.

Детальний рейтинг найдорожчих брендів 2022 – дивіться на Фактах ICTV.