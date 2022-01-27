В 2021 году цены на смартфоны выросли во всем мире, этот тренд продолжится и в 2022 году.

В Африке и на Ближнем Востоке замечено самое значительное увеличение цен на технику — 17,4%, самое незначительное в Юго-Восточной Азии — 2%. Средняя цена смартфона на мировом рынке в 2021 году составляла $308, а в 2020 году $287.

Цены на смартфоны выросли на 25–40 % в период с 2020 года по настоящее время и, вероятно, вырастут еще на 10–20% в 2022 году. Об этом сообщило аналитическое агентство Counterpoint.

Рост цен связан и с тем, что крупный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC) повысит цены на свои продукты из-за высокого спроса.

В 2021 году компании пытались сдерживать цены, опасаясь потерять долю рынка, поэтому в 2022 году будут приняты другие стратегии для поддержания затрат. Производители теперь должны проявить изобретательность в том, как компенсировать стоимость более дорогих компонентов.

Xiaomi, например, предприняла шаги по сокращению рекламных акций для борьбы с ростом цен на запчасти.

Ранее мы делились рейтингом самых дорогих брендов мира в 2022 году. Brand Finance Global 500 в этом году возглавила корпорация Apple, далее — Amazon, Google, Microsoft и Walmart.

Детальный рейтинг дорогих брендов 2022 — смотрите на Фактах ICTV.