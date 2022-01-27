Рейтинг найдорожчих брендів світу Brand Finance Global 500 у 2022 році очолила американська корпорація Apple.

Техногігант зберіг за собою звання найціннішого бренду в світі після зростання на 35% до $355,1 млрд. Це найвища вартість бренду, яка будь-коли була зареєстрована в рейтингу Brand Finance Global 500.

Amazon – $350,3 млрд і Google – $263,4 млрд також продемонстрували хороші темпи зростання, розташувавшись на другому та третьому місцях.

До десятки найдорожчих брендів також увійшли Microsoft – $184,2 млрд, Walmart – $111,9 млрд, Samsung Group – $107,2 млрд, Facebook – $101,2 млрд, ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) – $75,1 млрд, Huawei – $71,2 млрд, Verizon – $69,6 млрд.

Крім того, найшвидшим брендом названий TikTok. Вартість бренду збільшилася з $18,7 млрд у 2021 році до $59 млрд у 2022 році. У загальному рейтингу Brand Finance Global 500 TikTok посів 18 місце.

Зокрема в рейтингу переважають компанії з США та КНР. Найвища оцінка дісталася сфері IT. Крім того, найбільш швидкою галуззю в зростанні визнали фармацевтику. Вартість брендів збільшилася на 94%.

Також продовжує процвітати роздрібна торгівля, а туристичні бренди показують ознаки відновлення.

Раніше ми писали, що компанія Apple представить рекордну кількість нових пристроїв у 2022 році. Шанувальники техгіганта зможуть оновити комп’ютери, планшети, смартфони, ноутбуки, годинники та навіть навушники.