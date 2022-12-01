Twitter могут запретить на территории ЕС или оштрафовать. Все из-за несоблюдения нового онлайн-законодательства — проблема возникла, после того как модерировать сервис начал Илон Маск.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон предупредил Маска, что ему предстоит огромная работа по соблюдению закона ЕС о цифровых услугах. Так, Илону нужно решить кучу проблем — к примеру, модерировать оскорбительные сообщения и распространение дезинформации.

— Мне приятно слышать, что Илон Маск согласился на внедрение алгоритмов цифровой подписи и считает разумным подходом к реализации во всем мире. Однако впереди большая работа — Twitter должен внедрить прозрачные политики пользователей, значительно усилить модерацию контента и защитить свободу слова, — заявил комиссар.

Также компании придется ограничивать пределы влияния таргетированной рекламы — это касается сбора данных о детях внутри сервиса с целью показа продукции.

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Бретон также пригрозил Маску штрафом в размере 6% от годового оборота Twitter — это около $500 млн. Вполне возможно, что сервис даже могут заблокировать на территории ЕС, если он откажется от выполнения требований и поставит под угрозу жизни людей.

Напомним, что проблемы у Илона могут возникнуть не только с ЕС — ранее Apple пригрозила убрать Twitter из App Store. Маск заявил, что он не знает о причинах такого решения, но вполне возможно, что все из-за отсутствия модерации на платформе.