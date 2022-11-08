Илон Маск хочет сделать Twitter платным. Чтобы пользоваться всеми преимуществами сервиса, пользователям, возможно, придется платить каждый месяц.

Инсайдеры заявили, что такого исхода событий пока что можно избежать, но Маск уже ищет новые варианты получения доходов для компании, которую приобрел в средине осени за $44 млрд.

По заявлению издания Platformer, Илон уже обсуждал такое развитие событий со своим советником Дэвидом Саксом. По плану главы Tesla, в Twitter могут установить ежемесячный лимит на бесплатное пользование. По его окончанию владельцу аккаунта будет предложено оплатить подписку. О стоимости пока не сообщается.

Сейчас смотрят

Совсем недавно миллиардер заявил, что в Twitter уже произошло массовое падение доходов. Многие рекламодатели уже не сотрудничают с сервисом.

После приобретения соцсети Маск решил поднять стоимость верификации учетных записей Twitter Blue до $20 в месяц, хотя изначально ценник был на уровне $5. После возмущений общества, в том числе и Стивена Кинга, Илон решил снизить стоимость Twitter Blue до $8.

Но и это решение можно считать неудачным. Предоставив синюю галочку пользователям, шутники начали создавать фейковые учетные записи, обманывая общество. После этого Маск пригрозил таким шутникам вечным баном в сервисе.