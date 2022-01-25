Вчені NASA анонсували нові космічні місії. Тепер людство займеться вивченням Венери – другої планети за віддаленістю від Сонця.

– Венера приховує величезну кількість інформації, яка може допомогти нам краще зрозуміти Землю, екзопланети, а також космічні тіла поза нашою Сонячною системою, – повідомляється на сайті космічного агентства.

Зараз у пріоритеті розробка планів, які дадуть змогу вижити за екстремальних температур та атмосферного тиску планети. Це необхідно для вивчення можливості колонізації людьми.

NASA також представило зображення, зібране з даних, отриманих із космічного корабля NASA Magellan та орбітального апарата Pioneer Venus Orbiter.

Вчені хочуть дізнатися, як Венера перетворилася на планету, що палає — вона має багато схожих параметрів із Землею. Навіть розміри та вага майже однакові. Можливо, саме Венера і була першою планетою, на якій могли бути океани та атмосфера, схожа на нашу. Варто зазначити, що планета не має природних супутників. Це третій за яскравістю об’єкт на небі Землі, після Сонця та Місяця.

Наразі астрономи більше зацікавлені нашим іншим сусідом — нещодавно на Марсі виявили наслідки землетрусу. Це перший випадок, коли це вдалося зафіксувати на червоній планеті. У цьому їм допомогло каміння, яке залишило незвичайні візерунки на поверхні.