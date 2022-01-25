Ученые NASA анонсировали новые космические миссии. Теперь человечество займется изучением Венеры — второй планеты по удаленности от Солнца.

— Венера скрывает огромное количество информации, которая может помочь нам лучше понять Землю, экзопланеты, а также космические тела за пределами нашей Солнечной системы, — сообщается на сайте космического агентства.

Сейчас в приоритете разработка планов, которые позволят выжить при экстремальных температурах и атмосферном давлении планеты. Скорее всего, это необходимо для изучения возможности колонизации людьми.

NASA также представило изображение, собранное из данных, полученных с космического корабля NASA Magellan и орбитального аппарата Pioneer Venus Orbiter.

Ученые хотят узнать, как Венера превратилась в горящую планету — она имеет много схожих параметров с Землей. Даже размеры и вес почти одинаковые. Возможно, именно Венера и была первой планетой, на которой могли быть океаны и атмосфера, схожая с нашей. Стоит отметить, что планета не имеет природных спутников. Это третий по яркости объект на небе Земли, после Солнца и Луны.

Сейчас астрономы больше заинтересованы нашим другим соседом — недавно на Марсе обнаружили последствия землетрясения. Это первый случай, когда такое удалось зафиксировать на красной планете. В этом им помогли камни, которые оставили необычные узоры на поверхности.