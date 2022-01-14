Тренди в соцмережах 2021: що найбільше цікавило українців

Українці в соцмережах найактивніше обговорюють події, найчастіше використовують слово “здоров’я” та віддають перевагу лонгрідам. Про це заявила аналітична компанія YouScan, зібравши статистику із січня по жовтень 2021 року.

Теми та типи контенту

Так, найбільше українців цікавили – події, політика, релігія та здоров’я. Причому політику та здоров’я найчастіше обговорювали у соцмережах політика та здоров’я. Цікаво, але відразу після них йдуть відеоігри.

Українці також активно ділилися публікаціями на особисті теми – 58% від усіх постів на території країни. Трохи менше цікавилися новинами — їх публікували вдвічі активніше, ніж загалом в інших країнах. Крім цього, українські користувачі у 7 разів частіше звертаються за порадою онлайн.

Професійний контент у соцмережах у 2021 році став другим за популярністю у світі та третім в Україні.

Найбільше позитивних коментарів залишали під роликами у YouTube. Втім, у Twitter все ж таки більше негативу — як і у всьому світі.

Причина — обговорення політичної ситуації: конфлікту з Росією, діяльності президента Володимира Зеленського та експрезидента Петра Порошенка. Ще одна популярна тема для критики у Twitter – карантинні обмеження.

Головним словом 2021 року в Україні стало Здоров’я. Це пов’язано не лише з пандемією – у привітаннях та побажаннях найчастіше бажали міцний імунітет.

Аналітики відзначають, що найпопулярніше емодзі серед наших користувачів — серце.

Ще одна особливість українського сегмента соцмереж – лонгріди: поки у всьому світі довжина посту у Facebook скорочується, в Україні у 2021 році вона зростала.

Індустрії та бренди

Українці найчастіше публікують пости про сферу краси та IT. Банки, їжа та напої, а також рітейл – індустрії, що лідирують за кількістю негативу.

Візуальна аналітика

Найбільш популярним типом зображень у світі у 2021 році стала реклама. Візуальний контент, який публікує українська аудиторія, найчастіше містить логотипи Apple (Електроніка), Mercedes-Benz (Автопром) та Nike (Спорт).

На зображеннях, які постять жінки в Україні, найпопулярніший об’єкт – рослина, сцена – мода, активність – випікання.

Чоловіча частина користувачів любить показувати транспорт, природу та публічні виступи.