Тренды в соцсетях 2021: что больше всего интересовало украинцев

Украинцы в соцсетях наиболее активно обсуждают происшествия, чаще всего используют слово “здоровье” и предпочитают лонгриды. Об этом заявила аналитическая компания YouScan, собрав статистику с января по октябрь 2021 года.

Темы и типы контента

Так, больше всего украинцев интересовали – происшествия, политика, религия и здоровье. Причем политику и здоровье чаще всего обсуждали в соцсетях политика и здоровье. Примечательно, но сразу после них идут видеоигры.

Украинцы также активно делились публикациями на личные темы — 58% от всех постов на территории страны. Чуть меньше интересовались новостями — их публиковали в 2 раза активнее, чем в общей сложности в других странах. Кроме этого, украинские пользователи в 7 раз чаще обращаются за советом онлайн.

Профессиональный контент в соцсетях в 2021 году стал вторым по популярности в мире и третьим в Украине.

Больше всего позитивных комментариев оставляли под роликами в YouTube. Впрочем, в Twitter все же больше негатива — как и во всем мире.

Причина этому — обсуждение политической ситуации: конфликта с Россией, деятельности президента Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко. Еще одна популярная тема для критики в Twitter – карантинные ограничения.

Главным словом 2021-го года в Украине стало Здоровье. Это связано не только с пандемией — в поздравлениях и пожеланиях чаще всего желали крепкий иммунитет.

Аналитики отмечают, что самое популярное эмодзи среди наших пользователей — сердечко.

Еще одна особенность украинского сегмента соцсетей – лонгриды: пока во всем мире длинна поста в Facebook сокращается, в Украине в 2021 году она росла.

Индустрии и бренды

Украинцы чаще всего публикуют посты о сфере красоты и IT. Банки, еда и напитки, а также ритейл – индустрии, лидирующие по количеству негатива.

Визуальная аналитика

Наиболее популярным типом изображений в мире в 2021 году стала реклама. Визуальный контент, который публикует украинская аудитория, чаще всего содержит логотипы Apple (Электроника), Mercedes-Benz (Автопром) и Nike (Спорт).

На изображениях, которые постят женщины в Украине, самый популярный объект – растение, сцена – мода, активность – выпекание.

Мужская часть пользователей любит показывать транспорт, природу и публичные выступления.