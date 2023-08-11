Верховна Рада України ухвалила два закони про цифрові речі та цифрові послуги. Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров, який і пояснив, що зміниться.

Так, ідеться про законопроєкти №6447 та №6576 – перший запроваджує поняття цифрова річ, а другий описує контент у мережі як цифрову річ та особливості надання цифрового контенту. По суті, тепер такий контент стане повноцінним активом, нехай і у віртуальному світі.

– Цифрові речі – це віртуальні активи та контент, які наявні виключно в цифровому просторі. Їхня цінність не втрачається під час передачі між людьми. Досі в Україні не було механізмів для регулювання такого ринку, – заявив Федоров.

Тепер українці будуть захищені на правовому рівні під час купівлі чи отримання цифрових речей. Це також допоможе розвинути економіку України й залучити інвестиції в країну, які допоможуть ЗСУ вибивати окупанта з нашої землі.

Законопроєкти визначають поняття цифрової речі – це може бути віртуальний актив (криптовалюта), цифровий контент (NFT), онлайнові облікові записи (приміром, акаунти з мільйонами підписників), гроші та цінні папери, які є тільки в цифровому вигляді.

Цифровий світ в Україні продовжує поліпшуватися – наприклад, нещодавно в Дію повернули зміну місця проживання онлайн. Більше не потрібно ходити з текою документів по кабінетах – подати заявку можна за допомогою смартфона.