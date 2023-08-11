Верховная Рада Украины приняла два закона о цифровых вещах и цифровых услугах. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров, который объяснил, что изменится.

Так, речь идет о законопроектах №6447 та №6576 — первый вводит понятие цифровая вещь, а второй описывает контент в сети как цифровую вещь и особенности предоставления цифрового контента. По сути, теперь такой контент станет полноценным активом, пусть и в виртуальном мире.

— Цифровые вещи — это виртуальные активы и контент, которые имеются исключительно в цифровом пространстве. Их ценность не теряется при передаче между людьми. До сих пор в Украине не было механизмов для регулирования такого рынка, — заявил Федоров.

Теперь украинцы будут защищены на правовом уровне при покупке или получения цифровых вещей. Это также поможет развить экономику Украины и привлечь инвестиции в страну, которые помогут ВСУ выбивать оккупанта с нашей земли.

Законопроекты определяют понятие цифровой вещи — это может быть виртуальный актив (криптовалюта), цифровой контент (NFT), онлайновые учетные записи (к примеру, аккаунты с миллионами подписчиков), деньги и ценные бумаги, которые существуют только в цифровом виде.

Цифровой мир в Украине продолжает улучшаться — к примеру, недавно в Дію вернули смену места жительства онлайн. Больше не нужно ходить с папкой документов по кабинетам — подать заявку можно с помощью смартфона.