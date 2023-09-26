Електрокари поступово витісняють транспорт із ДВЗ із нашого життя. Це не лише зменшує шкоду екології, а й допомагає суттєво економити водіям шляхом використання електроенергії, а не бензину.

Саме час з’ясувати, які електрокари вважаються найбільш енергоефективними. Експерти з Autocar провели тести, в яких з’ясували, який автомобіль з електроприводом проїде на 1 кВт⋅год найдовшу дистанцію.

Як виявилося, вага не є вирішальним фактором – у топі є й повноцінні седани.

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Перше місце за Peugeot e-308 – хечбек проїхав 7,9 км на невеликому споживанні електроенергії. Друге місце за творінням Ілона Маска – Tesla Model 3 проїхав 7,2 км.

Трійку лідером замикає перший серійний електрокар Volkswagen – ID.3 з показником у 6,1 км.

Четверте місце за Kia Niro EV – кореєць зміг проїхати 6,1 км на 1 кВт⋅год. П’ятірку лідерів замикає Vauxhall Corsa-e – 6 км.

Примітно, що компактний і недешевий Fiat 500 Electric не став лідером списку – він посів 9 місце в рейтингу з показником у 5,3 км.

На електропривід переводять і люксові авто, які давно полюбилися в усьому світі завдяки своїй брутальності – компанія Mercedes припиняє виробництво гелендвагена. У подальших планах – повністю переробити дизайн і випустити оновлений G-клас з електричною модифікацією.