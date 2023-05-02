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Tinder уходит из России до 30 июня на фоне войны

2 мая 2023, 14:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tinder
Источник: Unsplash

Сервис для знакомств Tinder уходит из России. Об этом заявила компания Match Group, которая владеет приложением.

— Мы привержены защите прав человека, и мы ограничиваем доступ к нашим сервисам в России. Уход из российского рынка завершится до 30 июня 2023, — заявили в компании.

Сообщение об уходе появилось вместе с годовым отчетом компании.

Известно, что Tinder — не единственное приложение, которым владеет компания Match Group. Россию покинут и другие сервисы для знакомств — Hinge и PlentyOfFish.

— Для надежного бренда нехорошо продолжать свою деятельность в стране, глава которой обвинен Международным уголовным судом, — добавил исполнительный директор компании Friends Fiduciary Corp, акционера Match Group.

Впрочем, далеко не все компании готовы отказаться от денег на крови. К примеру, НАПК внес Xiaomi в список международных спонсоров войны. Китайская компания не только не ушла из РФ, но и наращивает свое присутствие на территории страны-агрессора. 

В Xiaomi отреагировали на такое решение, и заявили, что они за мир во всем мире. Корпорация считает, что каждый потребитель имеет право на доступ к средствам связи.

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Теги
Tinder Война в Украине Россия
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