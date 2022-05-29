Соцсеть Twitter активно тестирует функцию Circle для скрытия определенных публикаций. С ее помощью пользователи смогут предоставить доступ к сообщениям только выбраному кругу друзей.

Новинка похожа на уже существующую функцию Близкие друзья в Instagram — можно скрыть от всех пользователей соцсети личные публикации. Обновление позволит добавлять и удалять из перечня друзей и знакомых, которые получат доступ к скрытым публикациям.

Twitter постепенно расширяет предоставление доступа к Circle — тестирование началось еще в начале мая.

Сейчас смотрят

Представитель Twitter Джозеф Нуньес заявил, что новинка все еще находится в стадии тестирования.

— В настоящее время мы все еще тестируем Circle с ограниченной группой владельцев устройств на iOS, Android. Эта функция еще не стала широко доступной для всех, поскольку мы продолжаем собирать отзывы, — заявил Джозеф.

Чтобы проверить доступ к функции, необходимо обновить приложение соцсети, или же проверить наличие функции с помощью браузера.

В ближайшее время соцсеть ожидают крупные изменения — еще в начале мая Маск заявил, что хочет приобрести Twitter, но пока этого не произошло. Теперь акционеры сами подали на миллиардера и компанию в суд за хаотичную сделку, которые держит совладельцев соцсети в неопределенности. На фоне заявлений Маска, акции Twitter быстро меняются в цене.