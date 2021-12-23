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Інтернет

Обігнав Google: TikTok став найвідвідуванішим інтернет-доменом 2021 року

23 Грудня 2021, 11:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
TikTok
Джерело: Pixabay

Сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok став найвідвідуванішим інтернет-доменом 2021 року, обігнавши лідера минулого року Google.

На перше місце TikTok вийшов 17 лютого 2021, але його місце в рейтингу найвідвідуваніших інтернет-доменів було нестабільним і змінювалося. З 10 серпня платформа стала стабільно обганяти Google. Особливо активними стали листопад та жовтень, у тому числі День подяки, 25 листопада, та Чорна п’ятниця, 26 листопада.

Раніше китайська приватна холдингова інтернет-компанія ByteDance Ltd., якій належить TikTok, повідомляла, що кількість щомісячно активних користувачів перевищила 1 млрд.

Відповідно, друге місце серед найвідвідуваніших інтернет-доменів посів Google, третє – Facebook, четверте – Microsoft, п’яте – Apple.

До десятки лідерів також входять Amazon, Netflix, YouTube, Twitter, WhatsApp.

Картина за 2020 рік відрізняться не суттєво, проте тоді TikTok займав лише сьоме місце.

Найпопулярніші домени кінця 2020 року:

  1. Google;
  2. Facebook;
  3. Microsoft;
  4. Apple;
  5. Netflix;
  6. Amazon;
  7. TikTok;
  8. YouTube;
  9. Instagram;
  10. Twitter.
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Раніше TikTok назвав п’ять найпопулярніших треків 2021 року для створення роликів. За даними платформи, найчастіше користувачі у своїх відео використовували такі стилі як поп, хіп-хоп, реп, електроніка та танцювальна музика.

Хто з музикантів став лідером за кількістю згадок – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
Cloudflare
Теги
Google , TikTok
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