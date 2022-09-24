У Instagram можна буде знімати Stories довжиною 60 секунд. Соцмережа від Meta тепер все більше нагадує TikTok.

Раніше користувачі могли записувати довгі ролики в Stories, але тоді сервіс розбивав відео на фрагменти. Тепер це зміниться найближчим часом. Відомо, що Meta тестувала цю функцію з обмеженою кількістю користувачів наприкінці 2021 року. У компанії вирішили, настав час робити новинку доступною для всіх.

– Ми завжди працюємо над тим, щоб покращити можливості Stories. Тепер ви можете створювати 60-секундні історії безперервно замість розбитих частин по 15 секунд, – заявили представники Meta.

Зміни не є чимось унікальним і несподіваним – на початку 2022 року голова соцмережі Адам Моссері розповів про плани Instagram. Корпорація зосередилася на відео, адже це зараз один із найпопулярніших контентів у світі, що і приносить величезні заробітки TikTok та іншим соцмережам.

Зараз дивляться

Навіть біля нашої країни починають підтримувати корисні функції. Наприкінці серпня в Instagram запрацювала функція Instagram music. Раніше вона була доступна в сусідніх країнах, і тепер з’явилася і в нас. За допомогою Instagram music можна додавати ліцензовану музику до своїх коротких відео.