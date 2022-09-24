В Instagram можно будет снимать Stories длинной в 60 секунд. Соцсеть от Meta теперь все больше напоминает TikTok.

Раньше пользователи также могли записывать длинные ролики в Stories, но тогда сервис разбивал видео на фрагменты. Теперь это изменится в ближайшее время. Известно, что Meta тестировала эту функцию с ограниченным количеством пользователей в конце 2021 года. В компании решили, пришло время делать новинку доступной для всех.

— Мы всегда работаем над тем, чтобы улучшить возможности Stories. Теперь вы можете создавать 60-секундные истории непрерывно, вместо разбитых частей по 15 секунд, — заявили представители Meta.

Изменения не являются чем-то уникальным и неожиданным — в начале 2022 года глава соцсети Адам Моссери рассказал о планах Instagram. Корпорация сосредоточилась на видео, ведь это сейчас один из самых популярных контентов в мире, что и приносит огромные заработки TikTok и другим соцсетям.

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Даже на территории нашей страны начинают поддерживать полезные функции. В конце августа в Instagram заработала функция Instagram music. Ранее она была доступной в соседних странах, и теперь появилась и у нас. С помощью Instagram music можно добавлять лицензированную музыку к своим коротким видео.