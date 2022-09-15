Радник міністра у Міністерство цифрової трансформації України Антон Мельник розповів, як збирати донати для ЗСУ та не потрапити під блокування у соцмережах Instagram, TikTok та Facebook.

– Ми зараз перебуваємо у стані війни. Є інформаційна війна та методи, якими користується наш ворог. Наприклад, ворог може масово скаржитися в соцмережах на відомих людей, блогерів, публікації, які нібито суперечать правилам сервісу, – заявив Мельник.

Експерт додав, що Мінцифра тримає цілодобовий зв’язок із великими корпораціями та соцмережами.

– Наприклад, голова Мінцифри Михайло Федоров зустрічався з віцепрезидентом компанії Meta – вони обговорювали тему блокувань українців у Facebook та Instagram, – запевняє Антон.

Радник міністра також дав кілька порад, які зменшать шанси блокування у соцмережах, особливо під час збору донатів на ЗСУ.

Зараз дивляться

– У Meta не дуже добре ставляться до збирання грошей через Facebook та Instagram. Можна, наприклад, збирати гроші на банку Monobank – прикріпити посилання в соцмережах. Головне – не світити картку фізичного користувача та ПІБ. Якщо показати картку та особисті дані – Facebook може заблокувати таку публікацію, сприйнявши її за шахрайську. Сервіс просто не може перевірити всі збори. Також рекомендується збирати на величезні фонди – Повернись живим, фонд Притули тощо. Вони зареєстровані та не блокуються у Facebook, – додав Мельник.

Ще один нюанс – Meta не дозволяє збирати гроші на зброю. Однак це можна зробити завуальовано. Наприклад, писати у зборі не про приціл для гвинтівки, а про потреби нашого бійця.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про боротьбу із найбільшими кібератаками з боку Росії. За заявами чиновника, такі атаки спостерігалися вночі з 23 по 24 лютого, тому експерти з кібербезпеки тоді майже не спали.