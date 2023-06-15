У Дії з’явилася нова функція – скасування ФОП. Поки що новинка доступна лише як бета-тест, і глава Мінцифри Михайло Федоров закликає оцінити функціонал до повноцінного релізу.

Головна перевага закриття ФОП у Дії – це швидкість і зручність. За заявою Федорова, тепер це можна буде зробити всього за пару кліків за кілька секунд.

– Не доведеться йти в податкову, заповнювати заяву вручну і чекати купу часу, поки її обробить реєстратор, – запевняє глава міністерства.

Примітно, що в заяві на закриття ФОП неможливі помилки – дані підтягуються автоматично з Єдиного державного реєстру. Інформацію більше не опрацьовуватиме реєстратор – людина не братиме участь в автоматизованому процесі.

Оцінити послугу просто зараз можуть ФОП, які мають ІПН, і підприємці, які використовують паспортні дані замість ІПН.

Наприкінці весни у Дії оновили найпопулярніші будівельні послуги. Оновлення допоможе прискорити процес подання та обробки заяв. Це також знизить кількість відмов від держави на тлі зменшення помилок, адже дані підтягуватимуться автоматично.